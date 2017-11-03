Ушел из жизни молдавский посол Валерий Тихонов

На 65-м году жизни скончался посол Республики Молдова в Катаре Валерий Тихонов. Об этом сообщили в МИДЕИ.

"Ушел из жизни человек исключительного профессионализма. Валерий Тихонов, на протяжение своей дипломатической миссии внес существенный вклад в развитие двусторонних отношений Республики Молдова с Государством Катар", - говорится в сообщении управления по СМИ и связям с общественностью ведомства.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции выражает глубокие соболезнования семье и близким Валерия Тихонова.