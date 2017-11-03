Последний оплот "Исламского государства" на территории Сирии освобожден от экстремистов, сообщили сирийские государственные СМИ.
По сообщениям очевидцев из других источников, несколько очагов сопротивления еще остаются, и сирийская правительственная армия ведет бои при поддержке российской авиации и ливанской шиитской группировки "Хезболла".
"Город полностью освобожден от терроризма", - сообщило в пятницу утром государственное телевидение.
Провинция Дейр-эз-Зор имела стратегическое значение для ИГ, поскольку расположена близ границы с Ираком, сообщает ВВС.
Армия Башара Асада долгое время вела осаду Дейр-эз-Зора. Активное наступление началось 4 сентября, когда правительственные силы прорвали оборону боевиков, и осуществлялось при массированной поддержке российских ВКС, бомбивших город.
Сирийские демократические силы - внутрисирийская вооруженная оппозиция, поддерживаемая США, - со своей стороны, ведет наступление на территорию, занятую ИГ, и в некоторых местах позиции противников Башара Асада и правительственной армии разделяют лишь несколько километров.
В октябре боевики "Исламского государства" были изгнаны с востока Сирии - проамериканский альянс сирийских курдов и арабских сил взял под свой полный контроль Ракку, так называемую столицу самопровозглашенного "халифата" ИГ.
Минобороны России сообщало о более чем 80 боевых вылетах в районе Дейр-эз-Зора. Там же в начале сентября погибли двое российских военнослужащих, сопровождавших автомобильную колонну. Они попали под минометный обстрел со стороны ИГ.
Провинция Дейр-эз-Зор и ее столица находилась в руках "Исламского государства" более трех лет. Однако ожесточенные бои, сопровождавшиеся бомбардировками, шли в этой части Сирии и до прихода исламистов, когда сирийская правительственная армия воевала с оппозицией. За время гражданской войны около 350 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День вряд ли будет богат событиями. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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