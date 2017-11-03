Зарплаты омбудсменов станут больше

Народный адвокат, его заместитель и народный адвокат по правам ребенка будут получать более высокие зарплаты, согласно законодательной поправке, принятой накануне парламентом в окончательном чтении.

В соответствии с документом, омбудсмен будет получать зарплату в размере 11800 леев вместо 9180 леев, его заместитель – 11340 леев (8640 леев), а детский омбудсмен – 11800 леев (9180 леев).

В результате изменений зарплата народного адвоката будет аналогична зарплате генерального секретаря правительства.

Поправки вступят в силу 1 января 2018 года. На покрытие разницы из государственного бюджета потребуется 129 600 леев, передает Молдпрес.