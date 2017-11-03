Российские компании возвращаются на Лондонскую биржу

До 2014 года Лондонская биржа была самой популярной площадкой у российских компаний. Но после аннексии Крыма они не проводили там размещений. Теперь они возвращаются: IPO провела En+, ранее на биржу вернулся золотодобытчик "Полюс".

Компания российского миллиардера Олега Дерипаски En+ в пятницу объявила окончательную цену размещения глобальных депозитарных расписок в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже. Цена размещения составила 14 долларов за бумагу. То есть размещение прошло по нижней границе ценового диапазона, который был объявлен ранее (14-17 долларов за бумагу).

Когда En+ объявила о планах по IPO на Лондонской и Московской биржах, СМИ написали об этом как о знаковом событии. Действительно, это первое "российское" IPO на лондонской бирже с 2014 года, сообщает ВВС.

Весной того года петербургский ритейлер "Лента" привлек на IPO 952 млн долларов, за несколько недель до аннексии Крыма. Затем в отношении России были введены западные санкции. И они фактически отрезали российские компании от иностранного финансирования.

Сейчас размещение En+ - это лакмусовая бумажка, которая призвана показать долгосрочные планы инвесторов на Россию, написала газета Financial Times.