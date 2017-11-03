Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Федеральной резервной системы миллионера Джерома Пауэлла, который сейчас входит в совет управляющих регулятора.

Сейчас американский Центробанк возглавляет Джанет Йеллен, которая была назначена в 2014 году при бывшем президенте США Бараке Обаме.

Слухи о том, что Пауэлл может сменить Йеллен, интенсивно циркулировали в финансовых кругах в последнюю неделю.

Трамп заявил, что Пауэлл пользуется уважением представителей обеих партий. Он призвал сенат одобрить его кандидатуру, сообщает ВВС.

"Я уверен, что у Джея достаточно мудрости и лидерских качеств, чтобы провести наши экономику через любые вызовы", - заявил Трамп, называющий Пауэлла просто Джеем.

До этого президент провел собеседование с пятью кандидатами на пост главы ФРС, включая Йеллен. По традиции президент обычно переназначает действующего главу регулятора, но Трамп заявил, что он хочет "оставить свой след".

Во время избирательной кампании Трамп критиковал политику, проводимую регулятором при Джанет Йеллен. Сейчас ФРС проводит политику по постепенному повышению ставок, которые в период кризиса 2008-2009 годов были снижены практически до нуля. Базовая ставка в США сейчас составляет 1-1,25%. Трамп упрекал ФРС в том, что они искуственно занижают ставки.

Тем не менее аналитики отмечают, что Пауэлл скорее всего продолжит текущий курс политики регулятора. Например, об этом сообщил Джон Сильвия, главный экономист Well Fargo. По его мнению, смена главы ФРС пройдет легко.

На сайте Федерального резерва США было опубликовано обращение Пауэлла, в котором он поблагодарил Йеллен и ее предшественника Бена Бернанке за возможность работать при их руководстве.

"Внутри Федерального Резерва мы понимаем, что решения в области денежной политики важны для американских семей и сообществ", - заявил он. Пауэлл обещал, что при нем американский ЦБ сохранит независимость при принятии решений.

Пауэлл - юрист по образованию, который был партнером в крупнейшей инвесткомпании Carlyle Group. С 2012 году он входил в совет управляющих ФРС и участвовал в голосовании по ключевой ставке. У него нет докторской степени по экономике в отличие от его предшественников.