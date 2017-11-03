СМИ: житель Одесской области наехал на девушку и ее друзей из-за неразделенной любви

На севере Одесской области пьяный 26-летний водитель въехал в людей на обочине: погибла девушка-подросток. Трагедия произошла 1 ноября.

По словам очевидцев, виновник аварии, 26-летний Иван, мог специально наехать на 15-летнюю девушку из-за того, что она накануне рассталась с ним, сообщают местные СМИ.

По их данным, молодые люди встречались несколько недель. В среду вечером девушка сказала, что больше не хочет видеться с парнем. Примерно в 3 часа ночи она в компании пяти знакомых вышла из местного бара. На встречу компании выехал Иван на Renault Laguna и протаранил толпу, а после скрылся с места.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Досудебное расследование продолжается. Виновник аварии задержан, передает dumskaya.net.

В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека были доставлены в больницу. Вскоре сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции недалеко от места аварии по горячим следам обнаружили и задержали правонарушителя.

«Предварительно установлено, что водитель транспортного средства во время наезда на пешеходов находился в состоянии алкогольного опьянения», — добавили в ведомстве.