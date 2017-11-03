Засуха обнажила руины затопленного города: ВИДЕО

Деятельность человека нередко меняет ландшафт до неузнаваемости. Но иногда природа возвращает себе свои права - в Испании из-под воды показался целый город.

Небольшой город Мансилья-де-ла-Сьерра в испанской провинции Риоха в начале XX века насчитывал не более 600 жителей. В 1959 году развитие региона потребовало строительство гидроэлектростанции, и лучшим местом для строительства оказался именно этот населенный пункт.

Жителей переселили в другие города, расположенные неподалеку, и опустевшая Мансилья-де-ла-Сьерра со всеми ее постройками скрылась под водой. Обычно к осени плотина немного пересыхала, и можно было увидеть руины некоторых зданий, отмечает nat-geo.ru.

Но в результате глобального потепления Риоха все чаще страдает от рекордно высоких температур, и реки, питавшие искусственное водохранилище, уже не способны наполнить его водой. После необыкновенно жаркого лета 2016 года Мансилья-де-ла-Сьерра впервые появилась на поверхности земли целиком и остается в таком виде до сих пор.

Туристы прогуливаются среди полуразрушенных зданий, а старожилы, еще заставшие город живым, сравнивают свои воспоминания с действительностью.

Ученые не исключают, что вода может вернуться, но для этого средняя температура должна соответствовать нормам, чего пока не происходит.