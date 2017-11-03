Американский блогер под ником ChefShwasty рассказал на Imgur, как однажды напился и попросил у Дании одолжить ему Гренландию.
Американец написал на электронную почту датского правительства и рассказал, что они с другом «присматривают себе страну». ChefShwasty пообещал не превратить Гренландию в руины и уточнил, что «прекрасному датскому народу не о чем беспокоиться».
«Я не совсем помню, что именно заставило меня выбрать Гренландию. Возможно, на это повлиял глобус, который стоял рядом с моим мини-баром», — заявил блогер. ChefShwasty предложил датскому правительству обменять Гренландию на автограф некоего Хью Томассена, игры для Xbox, пару банок энергетика и выпуск журнала Rolling Stone.
Спустя несколько дней блогеру пришло письмо от якобы министерства иностранных дел Дании. Авторы письма похвалили амбиции ChefShwasty, но отказались менять страну на игры для Xbox. «Что касается передачи Гренландии, это невозможно. Но спасибо, что поинтересовались», — указано в письме. Люди, представившиеся правительством Дании, предложили ChefShwasty начать с малого и отправиться в Гренландию, чтобы учить школьников английскому языку.
Никаких доказательств, что письмо получено от МИДа Дании, блогер не предоставил, отмечает meduza.io.
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