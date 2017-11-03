Согласно данным ВОЗ, с 1 августа по 30 октября на Мадагаскаре зарегистрирован 1801 случай подозрения на чуму. От заболевания скончались 127 человек. При этом 62% заражений приходится на легочную чуму, которая передается от человека к человеку и приводит к смерти пациента, если он не получит необходимой медицинской помощи в течение суток. Чума распространилась на 51 из 114 регионов островного государства.

По данным Роспотребнадзора, 26 октября по просьбе органов здравоохранения Мадагаскара специалисты ведомства провели занятия с местными медицинскими работниками и организаторами здравоохранения по вопросам противоэпидемических и профилактических мероприятий в природных очагах чумы. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора доставили 500 доз противочумной вакцины и средства индивидуальной защиты на Мадагаскар, пишет РИА Новости