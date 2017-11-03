Пометка представляет собой надпись «Предъявитель был осужден за сексуальное преступление против несовершеннолетнего и является сексуальным преступником в соответствии со Сводом законов США». Ее печатают на внутренней стороне заднего форзаца паспорта.

Сведения о педофилах Госдепартаменту предоставляет министерство внутренней безопасности США. Осужденным сообщат, что их паспорта аннулированы и будут перевыпущены с новой пометкой. До тех пор они смогут пользоваться своими действующими паспортами.

Пока неизвестно, сколько людей получат документы с маркировкой, пишет The New York Times.

Идея о маркировке паспортов вызвала критику, в частности, со стороны «Альянса за конституционные законы о преступлениях сексуального характера». Это некоммерческая организация, которая борется за гражданские права людей, совершивших такие преступления. В 2016 году альянс подал в суд на правительство США, утверждая, что маркировка паспортов нарушает конституционные права осужденных.