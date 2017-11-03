В Италии конфисковали "наркотик боевика" на 50 миллионов евро

Итальянская Финансовая гвардия конфисковала более 24 миллионов таблеток трамадола — опиоидного анальгетика, к контрабанде которого может быть причастно "Исламское государство".

Как заявили РИА Новости в Финансовой гвардии области Калабрия, трамадол индийского производства переправляли из Италии в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Общая стоимость груза оценивается в 50 миллионов евро.

Трамадол, который в сообщении Финансовой гвардии называется "наркотиком боевика", представляет собой опиоидное обезболивающее. Как считается, его широко применяют участники конфликтов в арабском мире для повышения болевого порога и выносливости.

"Согласно информации, полученной из международных следственных органов, контрабандой трамадола может напрямую управлять ИГ* для финансирования террористической деятельности по всему миру", — заявила Финансовая гвардия, отметив, что часть доходов от продажи наркотика планировалось направить экстремистам в Ливии, Сирии и Ираке.







