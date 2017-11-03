Произведенный якобы в 1878 году шотландский виски, который продавали в одном из швейцарских баров по цене в 10 тысяч долларов за порцию, оказался поддельным. Специалисты установили, что напиток изготовили не раньше 1970 года.
В августе 2017 года один из посетителей бара Devil's Place Whisky Bar, расположенного в отеле "Вальдхаус" в городе Сент-Мориц, заинтересовался предлагаемыми заведением редкими и винтажными сортами виски Macallans.
В винную карту бара включены 47 видов этого виски стоимостью от 7 до 10 тысяч долларов за порцию. Эта коллекция даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, пишет Local.
Клиент, который оказался предпринимателем из Китая, выбрал для дегустации виски, который, согласно этикетке, был произведен в 1878 году. Его цена составляла 10 тысяч долларов за порцию в 0,02 литра.
После того, как об этом заказе стало известно, специалисты по виски из Шотландии, которые регулярно занимаются оценками этого вида алкоголя для аукционов, вызвались подтвердить аутентичность данного напитка. Радиоуглеродный анализ показал, что этикетка является поддельной. На самом деле виски был изготовлен примерно в 1970-1972 году.
После этого владелец отеля Сандро Бернаскони лично вылетел в Китай, чтобы извиниться перед клиентом и вернуть ему заплаченную за фальшивый виски сумму. По словам Бернаскони, ему было важно продемонстрировать, что швейцарцы честные люди и не занимаются сознательным мошенничеством.
Клиент не стал обижаться на заведение. Он принял компенсацию, заодно пообедав с швейцарским гостем и обсудив с ним различные виды виски.
Бернаскони рассказал, что бутылка была приобретена его отцом 25 лет назад, и за все время никто ни разу не усомнился в ее аутентичности, передает Вести.ру.
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