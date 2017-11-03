В израильском сафари-парке в Рамат-Гане камера наблюдения зафиксировала забавную попытку побега местного бегемота.
На обнародованных кадрах видно, как животное не спеша проходит через главные ворота, в то время как сотрудник зверинца наблюдает за этим, вероятно, опасаясь напугать животное.
Впрочем, свобода бегемота совершенно не впечатлила и, походив немного по улице, он вернулся обратно, пишет nv.ua
Стоит отметить, что в сафари-парке для животных созданы все условия, чтобы они чувствовали себя как в родной Африке, из-за чего реальная городская среда могла разочаровать беглеца.
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