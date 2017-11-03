Преступники грабят фуры на ходу. ВИДЕО

Шведские грабители готовы рисковать жизнью ради наживы. В Сеть попали кадры, на которых запечатлено, как преступники подъезжают на машине к движущейся фуре почтовой службы PostNord Sverige и выносят из нее все содержимое, сообщает UPI.

Опубликованные ниже кадры сняты камерами наблюдения, установленными внутри грузовика.

Полиция отмечает, что подобные преступления происходят в стране далеко не первый раз, однако власти затруднялись сказать, каким образом грузы исчезают из движущихся почтовых фур.

Представители PostNord Sverige заявили, что снятые камерами наблюдения кадры транслировались полицейским в режиме реального времени, и те смогли арестовать "интернациональную банду преступников", передает Вести.ру.