Снуп Догг опубликовал провокационную обложку нового альбома с трупом Дональда Трампа

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) опубликовал фотографию обложки нового альбома Make America Crip Again в Instagram. На провокационном снимке изображен труп президента Дональда Трампа.

На фотографии, которая позже была удалена, изображен Снуп Догг, глядящей на безжизненное тело, укрытое американским флагом, подписанное «TRUMP».



Спикер рэпера рассказал Variety, что альбом выпущен с другой обложкой. На новом фото изображена голубая бейсбольная кепка с надписью «Make America Crip Again» (Сделаем Америку бандитской снова), явно намекая на красные шляпы Трампа с его лозунгом «Make America Great Again» (Сделаем Америку великой снова), пишет nv.ua

Снуп Догг также посвятил Трампу заглавный трек альбома. “The president said he wants to make America great again. F— that s—, we gon’ make America crip again (Президент сказал, что хочет сделать Америку великой снова. К черту это дерьмо, мы сделаем Америку бандитской снова)”, - поет рэпер.

В марте Снуп Догг вызвал похожую шумиху, выпустив клип на песню Lavender, в котором он наставляет ненастоящий пистолет на клоуна, одетого как Трамп.



Тогда Трамп ответил популярному исполнителю в Twitter: «Можете ли вы представить себе, сколько протестов было бы, если бы [Снуп Догг], …, нацелил оружие и выстрелил в президента Обаму?»