Электрический самолет испытали в Китае

В китайском городе Шэньянь состоялся первый полет нового электросамолета разработки КНР. Легкий самолет может провести в воздухе около двух часов, сообщает агентство Синьхуа.

Аппарат RX1E-A, который сконструировали в Шэньянском университете авиации и космонавтики при поддержке Ляонинской академии авиации, впервые поднялся в воздух на аэродроме Цайху на севере Китая.

Самолет собран полностью из композитных материалов. Максимальный взлетный вес составляет 480 кг. Размах крыльев двухместного электролета - 14,5 метров. Самолет может использоваться как первая ступень в обучении пилотов. Данные самолета вполне обычные для этого класса, если не учитывать стоимость эксплуатации, которая будет гораздо меньше, чем стоимость эксплуатации модели с поршневым двигателем, пишет nv.ua

"По сравнению с моделью предыдущего поколения продолжительность полета увеличена с 45 минут до 2 часов, добавлен встроенный парашют. Это очередной прорыв Китая в сфере электромоторной авиации общего назначения", - отмечают китайские СМИ.