В ночном клубе Швеции произошел взрыв

В шведском городе Мальме произошел взрыв в ночном клубе Babel, передает The Daily Star.

По данным издания, на место прибыла полиция и взрывотехники. Территория вокруг здания оцеплена.

"В клубе был взрыв, но мы не знаем, что именно. На месте работают взрывотехники. Ведется следствие", - сообщил главный офицер полиции Магнус Лефевр.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.

Отмечается также, что в октябре прошлого года в этом же клубе также произошел взрыв. Никто не пострадал, пишет nv.ua