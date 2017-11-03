Не зря стояли в очереди: покупатели iPhone X в России начали массово перепродавать их

Покупатели нового iPhone X, продажи которого стартовали 3 ноября, начали массово перепродавать телефоны в сети.

Так, с 8 утра на сайте бесплатный объявлений "Юла" появилось более полусотни новых iPhone X, выставленных на продажу теми, кто только получил их на руки из официального магазина Apple и реселлеров, рассказали ТАСС в пресс-службе "Юлы".

По количеству выставленных на продажу телефонов лидирует модель с памятью на 64 Гб. Ее средняя стоимость на "Юле" составляет 105 тыс. руб., что на 30% выше, чем у Apple. Средняя ценя модели на 125 Гб на "Юле" составляет 144 тыс. руб. - это почти на 57% выше, чем у производителя. Максимальная цена на телефон достигает 210 тыс. руб, отмечает ТАСС.

Кроме того, многие продавцы имеют несколько экземпляров телефонов на руках и стараются подтвердить их наличие соответствующими фотографиями, добавили в компании.

Подобные объявления появились и на других сервисах. Например, на Avito по состоянию на 11:30 мск размещено более тысячи объявлений, большинство из которых предлагает приобрести iPhone X с памятью 256 Гб по цене от 100 до 140 тыс. руб. Как отметили в пресс-службе Avito, новые iPhone X перепродают в основном в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае.



При этом если в Москве максимальная цена за смартфон с памятью 256 Гб доходит до 300 тыс. руб., то в Екатеринбурге (на четвертом месте после Краснодарского края) - 110 тыс. в комплектации с 256 Гб, добавили в пресс-службе Avito.