В Смоленске учительница заклеила рот скотчем второкласснку

Учительница 2 класса в одной из школ Смоленска (Россия) учительница заклеила рот ученику скотчем в качестве наказания за активность.

По информации издания, учитель второго класса школы №33 заклеила ученику рот за то, что он разговаривал на уроке с одноклассником. Ребенок так просидел в течение получаса.

"Факт нарушения учителем норм педагогической этики подтвержден", - отмечается в сообщении администрации Смоленска.

Подчеркивается, что такое отношение педагогов к ученикам недопустимо. Мэр города Владимир Соваренко пообещал, что этот случай должен быть проанализирован, а учительница наказана, пишет nv.ua