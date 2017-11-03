Двенадцать человек займутся разработкой спецификации системы обилечивания в транспорте

В состав комиссии, ответственной за разработку спецификации для внедрения электронной системы взимания платы за проезд в общественном транспорте Кишинева, войдут 12 человек.

Проект решения был принят Кишиневским муниципальным советом голосами 39 советников, передает NOI.md.

В соответствии с решением КМС, после разработки, спецификация будет отправлена Совету для обсуждения, а до 15 декабря будет опубликована на сайте мэрии для консультаций с общественностью. Электронная система взимания платы за проезд должна быть введена на всех троллейбусных и автобусных линиях.

Принципы электронного обилечивания требуют от пассажиров наличия смарт-карт, которые могут быть перезагружены с помощью различных устройств, электронных терминалов или в местах, специально предназначенных для этой цели.