Школьница из Страшен убила свою подругу за долги

Полиция задержала 14-летнюю девочку из Страшен, подозреваемую в убийстве своей подруги за долги.

Вечером 14 сентября в парке на Рышкановке был обнаружен труп.



Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что труп принадлежит несовершеннолетней девочке из Кишинева. На судмедэкспертизе определили, что она умерла в результате сильных ударов и удушья.



В ходе расследования, полиция идентифицировала подозреваемую в убийстве 14-летнюю уроженку Страшен.



Подозреваемую арестовали на 30 суток за умышленное убийство. Ей грозит от 10 до 15 лет.







