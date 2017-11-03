Молдова присоединилась к российской электронной системе "Аргус"

Россельхознадзор и ветеринарная служба Молдовы перешли на электронную систему уведомлений о поставках поднадзорной продукции.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Россельхознадзор, отметив, что с 1 ноября в автоматизированной системе "Аргус" стали доступны для просмотра предварительные уведомления на продукцию, поступающую из Молдовы в адрес российских получателей, а также на продукцию, следующую транзитом через территорию РФ, передает NOI.md.



"В связи с этим с 1 ноября 2017 года все подконтрольные госветнадзору товары, поступившие без указанных уведомлений, подлежат возврату грузоотправителю", говорится в сообщении. Кроме того, с этой же даты для ветслужбы Молдовы отменена необходимость направления предварительных уведомлений по почте.



Как уточнил Россельхознадзор, эта работа проводится в рамках внедрения электронной ветеринарной сертификации между Россельхознадзором и ветслужбой Молдовы и нацелена на противодействие мошенничеству и ввозу в РФ несоответствующей требованиям безопасности продукции.