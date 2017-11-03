Горящий автобус проехался по улицам одного из российских городов. Видеозапись происшествия, снятую очевидцами, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Утверждается, что инцидент произошел в Орле. На кадрах, снятых из легкового автомобиля, показано, как по дороге медленно едет старый автобус, в салоне которого полыхает огонь. Пассажиров внутри не видно, однако водитель находится на месте. При этом в начале ролика заметно, что передняя дверь у машины открыта.
Обстоятельства происшествия уточняются, правоохранительные органы пока не прокомментировали инцидент, отмечает Лента.ру.
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