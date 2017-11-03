Следствие нашло многомиллиардное состояние полковника МВД России

Российские следственные органы обнаружили все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупционных преступлениях, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Захарченко хранил деньги как в рабочем кабинете и в машине, так и в двух квартирах, которые, по сути, превратились в денежное хранилище. "В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей. Ещё в одной квартире на Мичуринском проспекте количество обнаруженных денег было скромней - почти 19,5 млн рублей, €600 тыс. и $20 тыс. долларов", - сказал источник.

В машине Захарченко возил более 13 млн рублей, $170 тыс. и €5 тыс. "В служебном кабинете он хранил практически ничтожную для себя сумму - около 93 тыс. рублей", - рассказали в правоохранительных органах. Ещё более $16 млн было обнаружено на счетах его знакомой.

Все обнаруженные денежные средства, объекты недвижимости и автомобили Генпрокуратура требует изъять в доход государства.

"Помимо обнаруженных денег, в своём иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля - Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid - и золотой слиток массой 500 гр.", - уточнил источник. Вместе с Захарченко ответчиками по иску заявлены его отец - Виктор Захарченко - и маленький сын, а также ряд сожительниц, в том числе ранее обвинявшаяся по делу Анастасия Пестрикова.

"Сам Захарченко, служивший в МВД, его сожительницы и родственники, не имеют документов, подтверждающие законные источники дохода", - отметили в правоохранительных органах.

Никулинский суд Москвы назначил рассмотрение иска Генпрокуратуры по существу на 10 ноября. Он также привлёк в качестве третьих лиц по ходатайству надзорного ведомства Гохран, Федеральное казначейство и Росимущество.

Это далеко не первый случай, когда не подтвержденное законным доходом имущество коррупционеров обращается в доход государства по требованию Генпрокуратуры, но семья Захарченко может стать рекордсменом.

По подсчётам Генпрокуратуры, в доход государства может быть обращено имущество и денежные средства на общую сумму около 9 млрд рублей. К примеру, по иску Генпрокуратуры в доход государства было обращено имущество семьи бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на 1,1 млрд рублей.