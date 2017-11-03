В России преступники пытаются украсть пляж

Из Северодвинска пытаются вывезти целый пляж. На Берегу Белого моря неизвестные организовали промышленную добычу ценного гранатового песка, причем без разрешения. Теперь некогда живописное место выглядит словно после бомбежки.

Представители компании уверяют, что производят всего лишь так называемую экспериментальную выемку, правда внушительных объемов.

Этот пляж на берегу Белого моря - словно из волшебного мира - роскошные виды, свежий воздух так и манят туристов. Гордость местных жителей.

Разбойники появились в этих краях словно из ниоткуда. И начали в прямом смысле слова воровать пляж. Тоннами отгружать песок. Не показывая документов, не объясняя причин. Люди испугались - говорят, что берег того и гляди словно Атлантида исчезнет. И останется мифом из туристичеких буклетов. Дать отпор незваным гостям вызвался блогер. Вооружившись камерой, и острым чувством справедливости. Крепкие ребята решают остаться инкогнито. Видимо, выполняют очень секретный и очень важный заказ.

Вступать в дискуссию эти бравые ребята не намерены - хотя вполне логичные вопросы ставят их в тупик. Хамят, грубят, улыбаются, издевательски снимают происходящее на камеру. Но отдавать пляж на откуп мародерам никто не намерен. Идти приходится на пролом.

Без подкрепления не обойтись - блогер вызывает полицию. Там обещают все-таки разобраться и провести проверку - кто и зачем посягнул на местные красоты. Впрочем, догадки у местных жителей есть. Ведь тонна беломорского песка стоит 40 тысяч рублей(12 000 лей).