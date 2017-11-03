Кишинев и Тирасполь договорились об открытии моста Гура Быкулуй-Бычок

С 20 ноября будет возобновлено автомобильное движение по мосту через Днестр у сел Гура Быкулуй и Бычок, который был разрушен 25 лет назад в ходе вооруженного конфликта в Приднестровье, а затем восстановлен.

Как передает агентство Инфотаг, протокольное соглашение по этому поводубыло подписано в пятницу в Кишиневе политическими представителями в приднестровском урегулировании Молдовы и Приднестровья - Георге Баланом и Виталием Игнатьевым.



Глава Миссии ОБСЕ в Молдове, посол Майкл Скэнлан назвал подписание документа "историческим событием". Дипломат выразил надежду, что этот "первый шаг на пути к достижению сторонами договоренностей по множеству проблем не будет последним".



"Сегодня мы увидели, что стороны могут договариваться во благо друг друга", - сказал американский дипломат.



По словам Балана, оставшиеся до открытия моста две недели все технические нюансы по его открытию изучат специалисты из транспортной рабочей группы.



"Мост был восстановлен в 2000 г., при финансовой поддержке европейских партнеров, но все это время не использовался. Его посетили и еще посетят специалисты по транспорту. Нужно согласовать необходимые расходы, решить вопрос с представителями Объединенной контрольной комиссии, потому как мост находится в Зоне безопасности. Посты миротворцев по обоим берегам Днестра, которые там находятся, продолжат нести службу. После улаживания технических моментов, с 20 ноября начнется перемещение через мост грузового и легкового транспорта и граждан. Думаю, оживится поток из региона Одессы на Кишинев", - рассказал Балан.