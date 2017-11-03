Муж разбил ломом машину, в которой застал свою жену за изменой. ВИДЕО (18+)

В Сеть попало видео, сделанное, предположительно, в Краснодарском крае.

На записи видно, как мужчина, по всей видимости обманутый муж, застал свою супругу прямо во время измены. Неверную жену он застукал в автомобиле любовника. Пара не думает пререкаться с обманутым супругом и просто не вступает с ним в диалог.

От переполняющих его чувств мужчина разбивает окно автомобиля, но даже после этого любовник жены не вступает с ним в какой-то разговор.

Спустя некоторое время автомобиль просто уезжает, пишет ren.tv