В Аргентине 23-летний студент женился на своей 91-летней бабушке

32-летний студент Маурисио Оссола женился на своей 91-летней двоюродной бабушке, чтобы решить финансовые проблемы. По его словам, Иоланда сама предложила ему брак, чтобы он мог заплатить за обучение.

Союз был заключен в 2015 году, однако уже в 2016 году Иоланда скончалась. Незадолго до ее смерти студент начал распоряжаться пенсионными накоплениями бабушки.

"Она была главной опорой в моей жизни. Я любил Иоланду самым чистым образом, каким только можно любить", — заявил Маурисио.

Оссола надеялся и дальше получать пенсию за женщину, однако в социальной службе ему заявили, что ничего об их браке не знают. В настоящее время Маурисио готовит жалобу в Высший суд Аргентины. Он намерен добиться того, чтобы ему и дальше начисляли деньги Иоланды, пишет ren.tv