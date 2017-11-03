Власти приняли меры из-за вспышки африканской чумы свиней

Власти предприняли меры для предотвращения распространения африканской чумы свиней, очаг которой был выявлен в селе Паланка района Штефан-Водэ. Об этом рассказал директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Георгий Габерь.

По его словам, сообщения о подозрении на вирус появилось 27 октября, а уже 31 октября национальная лаборатория подтвердила его наличие.



"Немедленно об инциденте было проинформировано правительство. Позже премьер-министр Павел Филип распорядился принять соответствующие меры. В Штефан-Водэ было созвано заседание районной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято решение предпринять ряд профилактических мер в селе Паланка. Также профилактические меры будут предприняты в приграничной зоне, откуда вирус пришел. Вирус попал в страну из-за несоблюдения запрета импорт из Украины", - заявил Габерь.

Сейчас в зоне обнаружения вируса проводятся санитарные мероприятия. «Был ужесточен контроль на границе. Местные жители прошли инструктаж на тему соблюдения правил биобезопасности. На место отправился экипаж Агентства, снаряженный всем необходимым для подавления очага болезни», - заявил директор НАБПП.

В Паланке в течение 60 дней будет запрещено передвижение скота и продажа животноводческой продукции, передает Молдпрес.

В этом году вспышки чумы у свиней были зарегистрированы в Сорокском, Единецком и Дондюшанском районах.