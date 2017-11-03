Предприимчивый китаец год бесплатно питался по авиабилету первого класса

Китаец Квонг Ва Ют По приобрел билет первого класса в аэропорту Сиань в Шэньси. Мужчина поднялся на борт самолета China Eastern Airlines, съел вкусную еду, которую раздавали перед полетом, и вышел обратно в терминал.

После этого, сообщает Independent, мужчина обратился в авиакомпанию и перенес билет на следующий день. Так он поступил примерно 300 раз в течение одного года.

И каждый раз находчивый китаец умудрялся как следует поесть на борту.