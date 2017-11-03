В Лондоне появился Косой переулок

В Лондоне появился почти настоящий "Косой переулок" из произведений писательницы Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

Как пишет Time, переулок, по которому в романах гуляли волшебники (попасть на эту улочку, полную магазинов с диковинными товарами, можно было с помощью волшебной палочки), воссоздал британец Джон Чамберс. Так он решил порадовать своих детей перед Хеллоуином и Рождеством.

Декорации улочки он создавал около двух недель — для этого бросил работу. "Косой переулок" уже посетили более 2 тысяч человек. О существовании этого волшебного места уже узнала и сама Джоан Роулинг, пишет ren.tv