Водителя 184-й маршрутки задержали пьяным за рулем

Сотрудники полиции задержали пьяного водителя 184-й маршрутки. 50-ти летний шофер заявил, что у него сегодня свободный день и он приехал на конечную микроавтобуса, чтобы передать машину своему напарнику.



Администратор маршрута говорит, что водитель не появлялся на работе несколько дней.



"Несколько дней водитель не работал, а наняли его шесть дней назад. Уволим его немедленно. Не важно был он на линии. Нам такие сотрудники не нужны", сказал администратор маршрутки № 184, Николай Середняк.



Водителю грозит штраф до 17 000 леев с лишением прав на срок до 5 лет.



В результате проверок правоохранители составили протоколы и другим шоферам, которые не соблюдают правила эксплуатации на этом маршруте.