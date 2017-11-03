Следствие: за ложные показания Виталий Прока должен был получить 600 тысяч долларов

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк не будет комментировать обвинения киллера Виталия Проки, заявившего в интервью телеканалу Jurnal TV, что именно лидер демократов заказал ему убийство банкира Германа Горбунцова. Об этом сообщил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.

"Сейчас мы собираем команду адвокатов, которая будет следить за деятельностью правоохранительных органов как в Румынии, так и в Молдове. Мы все стали свидетелями шоу, развернувшегося в стране, которая является членом Евросоюза. Возникло много вопросов по этому поводу юридического, политического и другого характера", - сказал пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь.



А прокурор Виталий Бусуйок отметил, что заявления Проки не могут быть прикреплены к делу, поскольку у правоохранителей есть доказательства, что беглый мэр Ренато Усатый заплатил киллеру за дачу ложных показаний, передает Publika TV.



"Мы учитываем всю информацию, которая появляется в СМИ если, сообщаются новые детали или же подтверждаются уже имеющиеся улики. Мы, конечно, продолжим объективное расследование, учитывая все аспекты, даже если информация не отвечает доказательствам и преследует определённые интересы, которые мы выявили, в том числе через свидетелей", - заявил прокурор Виталий Бусуйок.



По данным следствия, за дачу ложных показаний киллер должен был получить от Ренато Усатого 600 тысяч долларов. Этот факт подтвердил и сам беглый мэр.



Тем временем, банкир Герман Горбунцов отметил, что заявления Виталия Проки - это лишь очередное шоу, спланированное Усатым. Горбунцов утверждает, что у Влада Плахотнюка не было мотивов его устранять.



Виталия Проку приговорили в Румынии к 21 году тюрьмы за покушение на молодого человека, которого он перепутал с криминальным авторитетом. Он также покушался в Лондоне на российского банкира Германа Горбунцова. В октябре 2016 года молдавские прокуроры возбудили по этому поводу уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что заказчиком преступления является Ренато Усатый. Это подтвердил и организатор покушения Ион Друцэ, известный как Ваня Писатель.



О том, что интервью киллера неправдоподобно, написал на сайте moldnova.eu. и румынский журналист Джордже Дамиан. Он утверждает, что Прока сыграл заранее выученную роль. Журналист также отметил, что сразу после вышедшего интервью Проки, с обвинениями в адрес лидера ДПМ выступил в интернете и Ренато Усатый.