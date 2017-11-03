Интернет-мошенники чаще всего привлекали пользователей приглашениями установить специальные программы для торговли на криптовалютном рынке, говорится в отчете "Спам и фишинг в третьем квартале 2017 года", который подготовила "Лаборатория Касперского".
Не менее популярна была схема, когда пользователей прямо в письме просили перевести биткоины на определенный кошелек, обещая через пять дней вернуть вложенное с процентами. Третий распространенный сценарий — спам-предложение пройти образовательный курс по инвестированию в криптовалюты. "Стоят подобные семинары довольно дорого, а их реальная ценность в большинстве случаев оказывается минимальна. Однако к этому моменту деньги уже уходят в кошелек мошенников", — говорится в отчете.Как резюмирует "Лаборатория Касперского", любимый метод спамеров — использовать в своих рассылках популярные темы. "В такие моменты пользователями очень просто манипулировать. Мы уверены, что такая тенденция продолжит развиваться и в будущем. Поэтому всем нам крайне важно критически относиться к отражению мировых событий и трендов на просторах интернета. Не стоит идти на поводу у кибермошенников", — считает эксперт по контентному анализу "Лаборатории" Дарья Лосева.
Мошенники, однако, использовали не только горячую тему криптовалют, передает РИА Новости. В августе и сентябре активно фигурировала тема ураганов "Ирма" и "Харви", землетрясения в Мексике — мошенники из Нигерии рассылали письма от имени членов семьи, чьи родственники погибли во время ураганов, и просили помочь с получением оставленного ими наследства. В сентябре использовалась спам-рассылка с предложениями бесплатно протестировать iPhone 8 и iPhone X от компании Apple или принять участие в его розыгрыше.По итогам третьего квартала 2017 года лидером среди стран — источников спама стал Китай (12,24%), на втором месте — Вьетнам (11,17%), а на третьем — США (9,62%). Замыкает первую десятку Иран с показателем 2,07%. Лидером по количеству срабатываний почтового антивируса за эти три месяца стала Германия (19,38%), на втором месте — Китай (10,62%), на третьем — Россия (9,97%). При этом во втором квартале Россия была на пятой позиции.
Комментарии
- Создан уникальный наноробот, путешествующего по крови
- Электрический самолет испытали в Китае
- В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
- Samsung опять стала лидером по мировым поставкам смартфонов
- Apple анонсировала рекордный предпраздничный сезон
- Медики успешно пересадили напечатанные на 3D-принтере ткани печени
- Tesla понесла рекордные убытки в истории
- В России рассказали о войне будущего
- Дубай запускает проект "Солнечные школы"
- ВКонтакте и Одноклассники вдвое урезали лимит на бесплатное прослушивание музыки
- В Турции вышел на свободу еще один гражданин ФРГ
- В лесу на Рышкановке раскопали снаряд времен Второй мировой войны
- В Kaspersky назвали самые популярные уловки мошенников в интернете
- Следствие: за ложные показания Виталий Прока должен был получить 600 тысяч долларов
- Асфальтоукладчик насмерть придавил 11-летнего ребенка в Криулянском районе
- Румынская телеведущая оголилась во время прямого эфира. ВИДЕО
- В пирамиде Хеопса нашли комнату с помощью космических лучей
- Муж разбил ломом машину, в которой застал свою жену за изменой. ВИДЕО (18+)
- Школьница из Страшен убила свою подругу за долги
- Дата производства продуктов не будет указыватся на этикетке
- Что происходит в Каталонии: все подробности
- Студент московского колледжа выложил селфи с телом убитого преподавателя
- Российский самолет сдуло с посадочной полосы в аэропорту Бремена
- Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
- Поход в кафе закончился трагедией: жительницу Кишинева жестоко избили и изнасиловали
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День вряд ли будет богат событиями. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com