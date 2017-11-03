Адресатам приходило письмо с приглашением установить специальное ПО для торговли на криптовалютном рынке. Однако по ссылке они попадали на партнерские сайты брокерских контор, предлагающих заработать на торговле бинарными опционами. Для этого пользователь должен внести на счет некоторую сумму — разумеется, нет никаких гарантий, что она вернется к вкладчику. Кроме того, часто злоумышленники просто исчезают после получения денег, оставляя жертву ни с чем", — отмечает "Лаборатория Касперского".

Не менее популярна была схема, когда пользователей прямо в письме просили перевести биткоины на определенный кошелек, обещая через пять дней вернуть вложенное с процентами. Третий распространенный сценарий — спам-предложение пройти образовательный курс по инвестированию в криптовалюты. "Стоят подобные семинары довольно дорого, а их реальная ценность в большинстве случаев оказывается минимальна. Однако к этому моменту деньги уже уходят в кошелек мошенников", — говорится в отчете.

Как резюмирует "Лаборатория Касперского", любимый метод спамеров — использовать в своих рассылках популярные темы. "В такие моменты пользователями очень просто манипулировать. Мы уверены, что такая тенденция продолжит развиваться и в будущем. Поэтому всем нам крайне важно критически относиться к отражению мировых событий и трендов на просторах интернета. Не стоит идти на поводу у кибермошенников", — считает эксперт по контентному анализу "Лаборатории" Дарья Лосева.

Мошенники, однако, использовали не только горячую тему криптовалют, передает РИА Новости. В августе и сентябре активно фигурировала тема ураганов "Ирма" и "Харви", землетрясения в Мексике — мошенники из Нигерии рассылали письма от имени членов семьи, чьи родственники погибли во время ураганов, и просили помочь с получением оставленного ими наследства. В сентябре использовалась спам-рассылка с предложениями бесплатно протестировать iPhone 8 и iPhone X от компании Apple или принять участие в его розыгрыше.

По итогам третьего квартала 2017 года лидером среди стран — источников спама стал Китай (12,24%), на втором месте — Вьетнам (11,17%), а на третьем — США (9,62%). Замыкает первую десятку Иран с показателем 2,07%. Лидером по количеству срабатываний почтового антивируса за эти три месяца стала Германия (19,38%), на втором месте — Китай (10,62%), на третьем — Россия (9,97%). При этом во втором квартале Россия была на пятой позиции.