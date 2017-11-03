В Турции вышел на свободу еще один гражданин ФРГ

Турецкие власти выпустили из предварительного заключения еще одного гражданина Германии. Как сообщил в пятницу, 3 ноября, представитель МИДа ФРГ, это произошло еще 22 октября, а освобожденному запрещено выезжать из страны.

Представитель германского внешнеполитического ведомства не назвал пола и возраста человека, о котором идет речь, указав, что тот просил не раскрывать подробностей о его личности.

Таким образом, по данным Берлина, в Турции остаются в заключении по политическим причинам еще девять немецких граждан, в том числе журналисты Дениз Юджел и Мешале Толу. В конце октября вышел на свободу и вернулся в Германию немецкий правозащитник Петер Штойдтнер, однако процесс по его делу, ведущийся в Турции, не завершен, отмечает dw.com.