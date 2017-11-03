РФ прекращает сотрудничество с Украиной в сфере телевидения

Между Украиной и Россией прекращено действие соглашения в области телевидения и радиовещания. Об этом сообщили на сайте правовой информации РФ в пятницу, 3 ноября.

Сообщается, что Министерство иностранных дел РФ объявило о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, пишет korrespondent.net

"Двадцать первого октября 2017 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, подписанного в Москве 23 октября 2000 года", - говорится в сообщении.