Неизвестный устроил стрельбу в центре Москвы

В центре Москвы посетитель хинкальной открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив двоих мужчин. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщают РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

"В полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении двух мужчин, которые отдыхали в хинкальной на Мытной улице. Один из них по телефону пояснил полицейским, что он сделал замечание молодому человеку, который, находясь в кафе, громко кричал и ругался", – рассказал очевидец.

После этого завязалась словесная перепалка, из-за которой участники конфликта вышли на улицу, где и произошла стрельба.

Оба пострадавшие госпитализированы. Стрелявшего объявили в розыск, пишет korrespondent.net