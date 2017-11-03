О'Нил убежал из студии, попробовав острых чипсов. ВИДЕО

Бывший игрок национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил принял участие в Paqui One Chip Challenge - флешмобе, в рамках которого участники должны съесть чипсы Fear The Reaper с острейшим в мире сортом перца Каролинским жнецом, и при этом не сморщиться.

Пари предложил О'Нилу соведущий, и бывший спортсмен изначально успешно справился с заданием. Однако потом не смог сдержаться и выбежал из-за стола, пишет korrespondent.net

Шакил О'Нил является четырехкратным чемпионом НБА, а также 15-кратным участником матча всех звезд НБА. Кроме того, на его счету звание чемпиона мира и обладателя золота Олимпийских игр 1996 года.