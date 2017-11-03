Исследование: без женского предводительства самцы мамонтов чаще погибали в ловушках

Патрисия Пекнерова (Patricia Pecnerova) и её коллеги из Шведского музея естествознания проводили работы в рамках большого международного проекта по изучению генома мамонта, и для некоторых анализов им необходимо было знать пол животного.

Палеобиологи изучили небольшую группу останков и обнаружили, что большинство из них принадлежали самцам. Это показалось странным, и учёные решили перепроверить результаты на большой для археологии выборке из 96 образцов, найденных в Сибири и на острове Врангеля. И снова около семидесяти процентов мамонтов оказались мужского пола.

"Мы были очень удивлены, потому что не ожидали увидеть в летописи окаменелостей асимметрию по половому признаку, – говорит Пекнерова. – Поскольку при рождении соотношение самок и самцов, вероятно, было сбалансировано, нам пришлось искать объяснение тому факту, что мужские останки сохраняются лучше".

До конца последней ледниковой эпохи мамонты являлись доминирующим видом крупных млекопитающих в Северном полушарии. Они населяли обширные территории от Западной Европы до Восточного побережья Канады, и до появления людей практически не имели врагов. Однако из-за выветривания абсолютное большинство костей и зубов не сохранилось до наших дней, а довольно редкие находки, как правило, извлекают из вечной мерзлоты в Арктике.

"Наши результаты показывают, что самцы мамонтов чаще погибали таким образом, что их останки оказывались законсервированными на долгие годы. Они, например, проваливались под лёд на озёрах или застревали в болотах", – говорит соавтор работы Лав Дэлен (Love Dalen).

Учёные внимательно ознакомились с результатами многочисленных исследований, посвящённых поведению и образу жизни мамонтов, согласно которым социальные отношения вымерших гигантов были очень похожи на те, что наблюдаются среди современных слонов. Самки и молодые животные жили в группах, возглавляемых наиболее опытной мамонтихой, а взрослые самцы предпочитали скитаться в одиночестве или формировали небольшие холостяцкие клубы.

"Мы считаем, что не найдя себе места в жизни стада под предводительством опытной самки, самцы мамонтов подвергались большему риску попасть в естественные ловушки, такие как болота, расщелины и озёра", – объясняет Дэлен.

Выводы, опубликованные в журнале Current Biology, не только наглядно демонстрируют, что ископаемые останки могут рассказать о социальном поведении доисторических существ, но и напоминают учёным о том, что подобные находки не всегда представляют случайную выборку древних популяций. Теперь учёные собираются проверить, существует ли похожая тенденция у каких-либо других вымерших видов, пишет vesti.ru

Мамонты являются одними из самых хорошо изученных ископаемых животных. Например, ранее учёные выяснили, что они страдали характерными для людей заболеваниями, о причинах их вымирания существует несколько устоявшихся теорий. Кроме этого, они являются одним из излюбленных объектов при планировании потенциально возможного клонирования вымерших видов.