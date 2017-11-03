Истерия по новому iPhoneX: Коробки от гаджета продают за 110 евро

Истерия по новому iPhoneX выходит за рамки разумного: назначены ценники на место в очереди за гаджетом, перекупщики предлагают "десятку" за миллион рублей, а пустую коробку от iPhone X для селфи в Instagram продают за 7500 руб(110 евро).

Сегодня в России начались продажи нового iPhone X. Очередь из желающих купить новый смартфон на Тверской улице в Москве начала образовываться еще 27 октября. В день старта продаж у дверей магазина собралось более 500 человек. Многие из них приехали из Подмосковья и уже несколько суток провели на улице.



На сайтах объявлений незадолго до даты появилась услуга продажи мест в очереди на iPhone X. За самое удачное просили до 125 тысяч рублей, при том, что цены на сам гаджет стартуют от 79900 рублей.

Один покупатель привел с собой к магазину пожилую женщину, ветерана Второй мировой войны, потребовав пропустить ее без очереди.

В соцсети ВКонтакте появилось объявление о продаже коробок от нового смартфона iPhone X. Автор записи сообщает, что упаковка находится в «идеальном состоянии» и пригодится тем, кто хочет поделиться новостью о «покупке» смартфона в Instagram. За то, чтобы произвести впечатление на подписчиков, придется отдать 7500 рублей, пишет vesti.ru



В комментариях пользователи предлагают вырезать себе из коробки телефон, а также свои услуги: "Сделаю вам фотомонтаж с коробками с этой фотографии всего за 750 рублей!"

Коробку от новой модели iPhone предлагает купить также маркетолог Роман Зарипов, с подачи которого в марте начали сдавать в аренду огромные букеты для селфи. Он назначил меньшую цену в 7 тысяч рублей. В качестве альтернативы можно арендовать коробку для фото на 10 минут. Эта услуга обойдется в 1,5 тысячи рублей.



Как сообщили РИА Новости в торговой интернет-площадке Avito, московские пользователи уже начали перепродавать новый iPhone X, максимальная стоимость которого с объемом памяти 256 Гб — 300 тысяч рублей. В то же время в Екатеринбурге аналогичный телефон предлагают купить уже за 110 тысяч. По количеству предложений на новый iPhone X лидирует Москва, затем идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область, добавили в Avito.



Продают iPhone и "оптом": есть предложения на 17 устройств за 2,55 миллиона рублей, десять — за полтора миллиона. Найти можно и "эксклюзивные" предложения — iPhone X за миллион рублей, "подаренный создателем". Автор объявления при этом не объясняет, что это означает.



Эксперты Group-IB за последние два дня обнаружили более 500 мошеннических сайтов с предложением новых моделей iPhone. «Айфономаны» рискуют как остаться без смартфона и денег, так и заразить свои устройства вирусом. Доход от одного сайта в месяц может достигать $68 тысяч. Общий потенциальный ущерб эксперты Group-IB оценили в $34 млн.

Активность мошенников вызвана ажиотажным спросом на iPhone X. Первая партия была раскуплена 27 октября через 10 минут после открытия предзаказа. Сегодня на официальном магазине Apple смартфон можно заказать с доставкой через 5-6 недель. По данным портала Nikkei, из-за проблем с производством дисплеев поставки последней модели айфона будут вдвое меньше запланированных первоначально.



