Немец распылил слезоточивый газ в кинотеатре, пытаясь открыть пиво

Житель Германии случайно распылил в зале кинотеатра перцовый газ, пытаясь открыть с помощью газового баллончика бутылку пива. В результате всех посетителей сеанса пришлось в экстренном порядке эвакуировать.

Инцидент произошел вечером 30 октября в городе Оснабрюк на северо-западе страны. При открытии бутылки 29-летний зритель случайно сломал баллончик, и его содержимое оказалось в воздухе.

В зале в этот момент находилось около двухсот посетителей, которым пришлось экстренно выбираться наружу. Администрация кинотеатра предложила им напитки и проветрила помещение, пишет vesti.ru

Сеанс возобновили через полчаса. Никто из посетителей не стал обращаться за медицинской помощью.