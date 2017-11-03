Мунсовет столицы принял поправки в бюджет на 2017

Муниципальный совет (МСК) одобрил по инициативе управления финансов поправки в бюджет Кишинева на 2017 год.

Как передает «ИНФОТАГ», решение поддержано в пятницу всеми присутствующими советниками (38 чел.).



Заместитель начальника управления финансов Валентина Вэздэуцан отметила, что поправки предполагают увеличение расходов на социальные проекты в сфере образования. Предполагается выделить 2,05 млн. леев на закупку гигиенических средств для школ и детских садов Кишинева. Также наиболее проблемные в финансовом плане лицеи и школы получат поддержку в 760 тыс. леев.



«Еще 1 млн. леев будет выделен муниципальному фонду поддержки с целью выдачи 500 социально уязвимым семьям пособий по 2 тыс. леев за рождение третьего ребенка. Данные расходы будут покрыты за счет сокращения затрат примэрии села Бубуечь на общую сумму 1,3 млн. леев. И непосредственно за счет муниципального бюджета, из которого будет выделено 1,8 млн. леев», - отметила Вэздэуцан.



Советник от социалистов Ион Чебан высказал мнение, что необходимо решать и «острую проблему с закрытием школ и детских садов».