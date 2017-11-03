Какая погода ожидается на следующей неделе

Начало последнего осеннего месяца в этом году выдалось теплым. На последующие дни синоптики прогнозируют ясную, солнечную погоду, с температурой воздуха выше +15ºС.

До субботы на всей территории страны возможны осадки, а температура воздуха составит до +14ºС. В выходные и в начале следующей недели ожидается теплая осенняя погода.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу и воскресение ожидается преимущественно ясная погода, а дневная температура воздуха составит +8ºС+15ºС, а ночная +2ºС+7ºС. Как обычно, теплее всего будет на юге страны. Эти тенденции сохранятся и в начале следующей недели.

Синоптики ГМС заявляют, что ноябрь последний месяц в году, когда средняя температура воздуха указывает положительные величины. По стране этот показатель обычно составляет от +2ºC на севере страны, до +5ºC на юге. Самым холодным ноябрь был в 1993 году, когда средняя температура воздуха была -1,8ºC (Комрат, Кахул) и -3,3ºC (Бричень). Самым теплым ноябрь был в 2010 году, тогда средняя температура воздуха составила +8,2ºС (Бричень) и +11,1ºС (Кахул), пишет МОЛДПРЕС

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