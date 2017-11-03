Участница Comedy Woman Мария Кравченко лишилась в Кишиневе своего багажа

Прибывшая на гастроли в Кишинев звезда шоу Comedy Woman Мария Кравченко лишилась багажа при перелете из Москвы.

В Молдову актрисы популярного шоу прилетели на самолете компании «Аэрофлот». При выдаче багажа в аэропорту Кишинева выяснилось, что все кейсы и сумки Кравченко не долетели из Москвы. Среди потерянных вещей оказался и костюм, в котором актриса должна была выйти на сцену дворца «Николае Сулак».

Тем не менее, шоу состоялось, а Мария срочно нашла себе дугой сценический костюм. Досадное недоразумение не испортило впечатления Кравченко от Кишинева и его жителей, пишет bloknot-moldova.md

“Спасибо Кишинев! Это было мощно! Даже то, что @aeroflot оставил меня без багажа, костюма и всего самого необходимого — ничто по сравнению с вашим приемом, — написала Мария Кравченко в Instagram.

Звезда шоу проиллюстрировала пост своим снимком с цветами из столицы Молдовы.

В «Аэрофлоте» актрису заверили, что разберутся в этом инциденте.