Представлено мобильное приложение для изучения румынского языка

Один клик - одна распространенная фраза. Национальная ассоциация европейских тренеров представила мобильное приложение для изучения румынского языка. Его уже можно бесплатно скачать в Apple Store и Play Market. Аудиофайлы, разделенные по 15-ти категориям, помогут объясниться в супермаркете, больнице или аэропорту.



"Послушали запись, увидели перевод, и можно приступать к упражнениям. К примеру, вы слышите на русском фразу "Где вы живете". Нужно выбрать правильный перевод на румынский из четырех вариантов", - сказала глава Национальной ассоциации европейских тренеров Лучия Куку.



"Нужно просто общаться, ничего больше. Главное - желание", - сообщила автор методики Алла Завадски.



Абхиджит приехал в Молдову из Индии четыре года назад. Он - веб-дизайнер, работает дома. Говорит, что румынский дается сложно.



Разработка приложения заняла полгода.



"Вообще-то, всё просто. Всё начинается с дизайна и архитектуры приложения. Был человек, который отвечал за сервер и функционал", - сообщил программист Ион Тукилэ.



Обошелся запуск приложения примерно в 60 тысяч леев. Эти деньги ассоциация получила от минпросвета в виде гранта.





