Автомобиль на огромной скорости врезался в дерево на Хынчештском шоссе

Водитель автомобиля марки Ford, двигаясь на большой скорости, врезался в другой автомобиль и, потеряв контроль над транспортом, врезался в дерево, передает canal3.md

Водитель машины марки Mazda говорит, что Ford двигался со скоростью почти 100 км/ч. На место происшествия прибыли полиция и экипаж скорой помощи. Водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу. По предварительной информации, водитель машины марки Ford не является ее владельцем. Если будет доказана его вина, ему грозит штраф и лишение водительских прав, пишет point.md

Комментарии

Другие новости