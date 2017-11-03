В Италии молдаванин задушил собственную мать, а затем повесился

29-летний мужчина из Республики Молдова задушил собственную мать, а затем покончил с собой, повесившись. Трагедия произошла в коммуне Монторио Романо в итальянской провинции Рим.

Тела мужчины и его матери были обнаружены в доме, в котором они проживали.

62-летнюю женщину нашли в постели. На ее теле было множество царапин. Молодого мужчину нашли повешенным.

Полицию вызвала проживающая в Риме дочь женщины, после того как не смогла до нее дозвониться на протяжении нескольких дней.

Некоторые итальянские СМИ сообщили, что молдаванин страдал от глубокой депрессии.

Судмедэкспертам предстоит установить точную причину смерти граждан Молдовы, пишет point.md