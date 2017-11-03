Появились фото Mercedes-Benz A-Class

В Сети были опубликованы первые фото еще непредставленного автомобиля Mercedes-Benz A-Class, дебют которого ожидается в 2018 году в рамках Женевского автосалона. На фотографиях новинка впервые снята без камуфляжа.

Фотографии были сделаны на парковке концерна Daimler в Германии. По предварительной информации, автомобиль получит острые раскосые фары и задние фонари, которые добавят новинке спортивную "ноту".

Автомобиль будет создан на доработанной переднеприводной платформе MFA , которая используется в нынешнем А-Class.

Моторная гамма будет представлена 1,4-литровым бензиновым турбомотором, который разрабатывался в тандеме с альянсом Renault-Nissan и 2.0-литровым битурбомотор M260, пишет korrespondent.net

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