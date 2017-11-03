В столичной больнице скорой помощи умерла 20-летняя девушка

В столичной больнице скорой помощи скончалась 20-летняя девушка, которую в критическом состоянии доставили из Дрокии. Никулина Булат с детства страдала почечной недостаточностью. Недавно ее состояние резко ухудшилось, начался асцит. По словам родных, 21 октября Никулина обратилась в районную больницу, а там ее отказались принять, посоветовав самой добираться до Бельц. Врачи это отрицают.



"Пациентка категорически отказалась от госпитализации. Сказала, что поедет в Кишинев. Ее приняли, провели осмотр, оказали помощь", - сказала директор больницы Дрокии Галина Максимчук.



Родные Никулины рассказали, что в Бельцах ей сделали операцию и отправили домой на попутке. В тамошней больнице от комментариев отказались, пообещав сообщить подробности на следующей неделе. А в БСМП говорят, что когда девушку привезли, было слишком поздно. Доставили ее вертолетом 2-го ноября, после вмешательства минздрава.



"Состояние было тяжелым. Диагноз - почечная недостаточность и грыжа брюшной полости. Жизненные показатели были слабыми, давление очень низким", - сообщил пресс-секретарь Института скорой помощи Петру Кравец.



Ситуацию обсудили на экстренном заседании в правительстве. Глава кабмина потребовал увольнения виновных и привлечения их к уголовной отвественности.



"Как можно сделать операцию и отправить человека домой за свой счет. Это,я считаю, не связано с проблемами системы здравоохранения. Это вопрос морали работников этой системы", - заявил премьер-министр Павел Филип.



Глава минздрава сообщила о начале внутреннего расследования.



"Расследование покажет, что на самом деле случилось. Этот случай говорит о необходимости полной реорганизации системы. Кроме модернизации больниц нужно вспомнить о человечности", - сообщила министр здравоохранения Стелла Григораш.



После того, как о девушке написала пресса, прокуратура Дрокии открыла уголовное дело по статье "халатность, приведшая к смерти".





