На пляж на Сахалине выбросило тысячи морских звезд

Старожилы говорят, что никогда не видели ничего подобного. Жители сахалинского села Стародубское Долинского района, что на юго-востоке острова, 1 ноября увидели, что местный берег моря усеян тысячами морских звезд.

Такая же картина, как сообщается, наблюдалась на побережье рядом с селом Яблочное (юго-запад Сахалина). Предположительно, виной тому стало землетрясение, которое ощутили жители юга Сахалина в ночь на 1 ноября.

Впрочем, замдиректора по науке Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Дмитрий Галанин назвал выброс такого количества донных беспозвоночных на берег обычным явлением после сильного шторма, пишет moya-planeta.ru

«Если ветер дует на берег и достаточно сильный, он нагоняет большую волну. Можно рассчитать, до какой глубины моря та или иная по силе волна способна достать. А звезды начинают встречаться на глубине 5 м, а иногда даже ближе», — пояснил ученый.